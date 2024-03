Mogelijke vliegtuigbom gevonden door magneetvissers in Amsterdam-West

De magneetvissers hebben het mogelijke explosief al zelf op de kant neergelegd. Agenten hebben de omgeving afgezet. Een politiewoordvoerder zegt dat de Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) onderweg is.

De EOD gaat onderzoeken wat het voor voorwerp is en zal het, als het inderdaad een explosief is, onschadelijk maken of ergens anders laten ontploffen. Dat laatste gebeurt doorgaans in het Westelijk Havengebied.

Magneetvissers vinden regelmatig explosieven of wapens in het water.