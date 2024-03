Agenten in kogelwerende vesten voor jongens met nepwapens

De vuurwapens blijken nep te zijn, maar de politie benadrukt maar weer eens dat deze vaak nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. "Neem deze dan ook niet mee de straat op, want tot wij zeker weten dat ze nep zijn, behandelen wij dit als een echt vuurwapen." De jongens brachten de nacht door in een politiecel. Of ze worden vervolgd is nog niet bekend.

Afgelopen week was het gevaar van het gebruik van nepwapens nog volop in het nieuws toen cabaretier Hans Teeuwen door zes agenten in zijn woning werd overvallen. Even daarvoor gebruikte hij een nepvuurwapen in een van zijn satirische filmpjes.