Bewoner naar het ziekenhuis na brand in Zwanenburg

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er een moeder en haar volwassen zoon thuis waren. "Toen de brandweer aankwam, stond mevrouw op het balkon van haar woning. Zij en haar zoon zijn uit de woning gehaald door de brandweer."

De man was er niet goed aan toe en is door de hulpdiensten gereanimeerd. "Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis", zegt de woordvoerder. "Zijn moeder is met hem mee naar het ziekenhuis, zij had geen letsel."

Gasfornuis

In de flat zijn verschillende etages ontruimd vanwege de brand en een aantal bewoners staan nog buiten. Als de woningen zijn geventileerd, kunnen de meeste buren weer terug naar huis.

De brand is ontstaan in de keuken, bij het gasfornuis. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. "Er is veel rookschade aan de woning", zegt de woordvoerder. Ook bij een aantal andere woningen is rookschade. "De woningen worden op dit moment geventileerd en er wordt bekeken of de bewoners daarvan naar huis kunnen, of ergens anders opgevangen moeten worden."