Twee gewonden bij steekpartij in Alkmaar, verdachte verderop opgepakt

Het is nog niet duidelijk waarom er is gestoken. "We hebben het vermoeden dat er een conflict aan vooraf ging."

Op zaterdagnacht is het druk in het centrum van Alkmaar. "De Appelsteeg is een bekende looproute voor mensen die naar huis gaan", legt de woordvoerder uit. "We hebben al een aantal getuigen gehoord en er hangen veel camera's. Toch zouden we graag nog mensen spreken die zelf iets hebben gezien of hebben gefilmd om een duidelijk beeld te krijgen van wat er is gebeurd."