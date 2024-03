Aan de kant geschoven aanbieder van deelbakfietsen haalt bakzeil bij rechter

Ook schrijft de voorzieningenrechter dat het bekend was dat de huidige vergunning af zou lopen op 15 juni van dit jaar. "Verwacht mag worden dat hiermee in de bedrijfsvoering rekening is gehouden." Van een toezegging door de gemeente is volgens de rechter niets gebleken. Ook zou Cargoroo uit gemeentelijke documenten zoals de Nota Deelvervoer niet de conclusie kunnen trekken dat de ontheffing verlengd zou worden.

Cargaroo is niet de enige aanbieder van deelvervoer waarvan de gemeente afscheid wil nemen. Ook deelscooteraanbieder Felyx werd aan de kant geschoven. Felyx stapt ook naar de rechter, het is niet bekend wanneer er een uitspraak in die zaak komt.