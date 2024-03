Opnieuw protest tegen nieuwbouwplannen de Meervaart in de Sloterplas

Deze week vonden er twee debatten over de Meervaart plaats in de Stopera. Duidelijk werd dat coalitiepartijen het sneuvelen van bomen geen reden vinden om de nieuwste variant van het plan te blokkeren.

Het college zegt nog te twijfelen over de bouw in het groen. Over twee weken stemt de raad over de mogelijke locatiewijziging van het plan. Daarna kunnen de plannen aangepast worden, in het derde kwartaal van dit jaar zal het definitieve besluit vallen.

Het theater wordt minimaal 6.600 vierkante meter en maximaal 9.000 vierkante meter groot. De maximale hoogte is 30 meter. Er is bijna honderd miljoen voor gereserveerd, maar is nog maar de vraag of dat bedrag hoog genoeg is.