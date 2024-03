Oudste Nederlander Marina (111) overleden, wie is nu de oudste?

Marina Femke van der Es-Siewers werd op 4 maart 1913 geboren in Van Ewijcksluis, een dorp in de gemeente Hollands Kroon. De vrouw werd in december 2023 uitgeroepen tot oudste inwoner van Nederland, nadat de Rotterdamse Helena Barbara Maria Mackenbach was overleden.

Ze mocht haar titel zo'n drie maanden dragen. Een week na haar 111e verjaardag overleed de oudste inwoner van Nederland op maandagavond in het verzorgingshuis Hof van Wieringen in Hippolytushoef.

Geen ruchtbaarheid

De uitvaart van Marina is inmiddels achter de rug. Donderdag werd de vrouw in besloten kring gecremeerd. De familie had geen zin in allerlei poespas rondom de plechtigheid, vertelt schoondochter Elly (73). "We wilden er geen ruchtbaarheid aan geven."

Marina zelf vond het feit dat ze de oudste inwoner van Nederland was helemaal niet zo bijzonder. "Voor haar was het de gewoonste zaak van de wereld", vertelt Elly. De familie vond vooral de enorme belangstelling van de media maar vreemd. "Daar moesten we iedere keer weer aan wennen. Dat verwacht je niet in zo'n vriendelijk, klein dorp."

De Wieringers zelf vonden het wel leuk dat ze zo'n bekende dorpsgenoot hadden. "Maar of ze het nou zo bijzonder vonden? Daar zijn ze in Wieringen te nuchter voor. Tenminste, ze waren wel trots, maar lieten het niet blijken."

Meneer Huang uit Hilversum is nu de oudste

De nieuwe oudste inwoner van Nederland blijkt ook een Noord-Hollander. Het gaat om de 110-jarige John Huang uit Hilversum. Dat vertelt Gert Jan Kuiper, die al sinds 1986 alles verzamelt over en onderzoek doet naar Nederlandse eeuwelingen. "Vijf van de zes oudste Nederlanders komen uit Noord-Holland", zo vertelt hij. "Een in Iran geboren vrouw, nu woonachtig in Haarlem, is met haar 109 jaar nu de oudste vrouw van Nederland."

Over meneer Huang uit Hilversum is weinig bekend. Zijn familie heeft hem bewust buiten de publiciteit willen houden, vertelt Kuiper, totdat hij daadwerkelijk de oudste inwoner van Nederland was. Huang werd op 1 februari 1914 geboren in het zuiden van Vietnam, voordat hij neerstreek in Suriname en later in Nederland. Hij woont al zo'n vijftig jaar in Hilversum.