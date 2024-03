Liveblog: VZV en SEW spelen onderlinge derby en Amsterdam incasseert late gelijkmaker in topper

Welkom in ons liveblog. Er staan op deze sportieve zaterdag geen eredivisiewedstrijden gepland. Gelukkig is er wel genoeg andere sport vandaag. Zo staan VZV en SEW tegenover elkaar in de tweede fase van de eredivisie voor handbalvrouwen. In het hockey is bij de vrouwen de topper tussen Amsterdam en Stichtse (SCHC) en KZ en Groen Geel spelen in de Korfbal League een onderling duel.

