🔴 Liveblog: Tigers begonnen aan ijshockeyfinale, Ajax knokt zich terug naast Sparta

Welkom in ons liveblog. AZ won vandaag eenvoudig met 0-4 van FC Volendam en Ajax pakte een punt tegen Sparta (2-2). De ijshockeyers van de Amsterdam Tigers kunnen vandaag de landstitel in de wacht slepen en Blauw-Wit won vandaag van DOS '46 in de Korfbal League.

Tips? Mail dan naar [email protected]