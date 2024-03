Het weidevogelseizoen is begonnen! Grutto's en tureluurs in beeld

Het broedseizoen is begonnen. In bos en hei, maar ook in de Noord-Hollandse weilanden. In een speciale uitzending opent Natuurlijk Noord-Holland het weidevogelseizoen. Kijk de video hieronder terug en zie hoeveel weidevogels zich hebben verzameld op het Landje van Geijsel in Ouderkerk aan de Amstel. We laten zien wat er gedaan wordt om het weidevogels naar de zin te maken en we zien ze vliegen.