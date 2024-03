Buddy’s scootmobielclub zoekt nieuwe leden voor ritjes naar de duinen en het strand

De 60-jarige Buddy uit Heemskerk deed een aantal weken geleden een oproep voor zijn geliefde scootmobielclub. Ze waren namelijk op zoek naar meer vrijwilligers en schakelden daarvoor de hulp van radioprogramma NH Helpt in. En met succes: inmiddels hebben zich meer vrijwilligers aangemeld.

Vriendschap

Nu is Buddy terug met een nieuwe vraag. Namelijk: meer kandidaten voor de club. Buddy vertelt dat de club vooral bedoeld is voor de gezelligheid. "Er ontstaan vriendschappen. Maar het is ook gewoon leuk om verhalen met elkaar te delen."

Leeftijd maakt niet oud voor de club van Buddy, maar met zijn 60 jaar is hij wel de jongste van het stel. "De leeftijd is van 60 tot 93 jaar en alles daar tussenin." Veel leden zijn met pensioen of zitten thuis door een amputatie.

De club heeft het eerste uitstapje van het seizoen er al op zitten, met als bestemming een orchideeënkwekerij. De kwekerij zat op 10 kilometer afstand van de thuisbasis van de club, het Spectrum in Heemskerk.

Naar de duinen en het strand

De vraag van Buddy is simpel: wie wil er graag een keer meerijden met 'De rondrijders'? "Het is heel leuk. Mensen durven in hun eentje niet te rijden. In groepsverband komen ze een stuk verder en komen ze op plekken waar ze normaal niet komen. Lekker door de duinen heen, lekker naar het strand."

Wil jij ook graag eens een rondje meerijden met Buddy en de andere leden van 'De rondrijders'? Via deze pagina kan je met hem in contact komen.