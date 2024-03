Ron geeft raad over energiezuinig leven in nieuwe Groene Raadhuis

Zo is er de elektrische hoge druk kookpot. Ron heeft berekend dat hij nu voor maar vijf cent aan elektriciteitsverbruik een stamppot kan maken. Door strategisch bij de keukentafel een infrarood warmtepaneel op te hangen, hoeft de cv amper meer aan. En een doorstroomverwarmer onder de badkamerwastafel scheelt veel verspilling van water bij het aanzetten van de warmwaterkraan.

Dus is de jaarlijkse grafiek steeds lager komen te staan. "We verbruikten toen ik hiermee begon zo'n 850 kuub gas. Vorig jaar was dat 116 kuub." En de energierekening van de familie Dreijer is nul. Alle apparaten die energie slurpen in de standby-stand, zijn als eerste uit het stopcontact getrokken. Met het dak van het woonhuis en dat van het schuurtje vol met zonnepanelen, is er geen andere energiebron nodig.

Flexibele zonnepaneel

Het nieuwste gadget dat Ron heeft aangeschaft, ligt te pronken in de tuin. Het flexibele zonnepaneel, vangt de eerste lentezonnestralen op. Het is flinterdun en is ontwikkeld om op daken van vrachtwagens te liggen, maar Ron kan het overal kwijt in zijn tuin waar de zon maar schijnt. Tegen de schuttingmuur, als de zon 's middags daar volop schijnt. Of op het dakje van de kippenren op een ander tijdstip van de dag.

Tekst gaat door na de foto.