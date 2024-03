Man raakt klem onder tractor in Haarlem

Het was even schrikken voor een boerderijmedewerker in Haarlem, toen hij zaterdagmiddag tijdens zijn werk met de kunstmeststrooier ineens met zijn voet vast kwam te zitten onder het zware voertuig. Het lukte de brandweer uiteindelijk om de man te bevrijden. Ook werd er een traumahelikoper ingevlogen, maar deze bleek uiteindelijk niet nodig.

Na een uur was de man weer los. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland is de man aanspreekbaar, maar wel met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis.