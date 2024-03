Ajacied Nassef Chourak maakt grote stappen op De Toekomst: "Zit goed in mijn vel"

Dave Vos erkent ook de progressie bij zijn pupil. "Dit is pas zijn eerste jaar in Jong Ajax. Hij is constant geweest en veel gespeeld. Hij is vaker betrokken in de eindfase. Hij is steeds beter op weg en daar ben ik blij mee."

Als aanvallende middenvelder keek Chourak graag naar zijn landgenoot Hakim Ziyech. "Nu kijk ik naar Steven Berghuis op het middenveld. En toen Ziyech bij Ajax op tien speelde, vond ik dat mooi om te zien."

Bekijk hieronder de reacties van Nassef Chourak en Dave Vos.