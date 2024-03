Corporaties stoppen met aansluiten stadswarmte, kosten ondanks afspraak voor huurders te hoog

Woningcorporaties hebben besloten voorlopig geen sociale huurwoningen meer aan te sluiten op het stadswarmtenet. Dat maakt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties vandaag bekend. De belofte aan de bewoners in dit verduurzamingsproject was dat zij niet voor de kosten zouden opdraaien. Het tegendeel is waar gebleken nu Vattenfall de kosten voor stadswarmte heeft verhoogd.