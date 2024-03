Uitzonderlijke details van planeten Jupiter en Saturnus te zien

Vandaag en morgen zijn er bijzondere details te zien van meerdere sterren en planeten in ons heelal. "We zouden bepaalde banen in verschillende kleuren op Jupiter kunnen waarnemen", vertelt Theo Mulder, voorzitter van Sterrenwacht de Orion in Bovenkarspel. "Als je dit weekend 's avonds op de grond gaat liggen op een open veld, sta je versteld van wat je allemaal ziet."