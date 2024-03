Gemeenteraad tevreden met uitleg over demonstratie bij Holocaustmuseum, vraagtekens blijven

Bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum afgelopen zondag werd er op meerdere plekken gedemonstreerd tegen de komst van de Israëlische president Yitzhak Herzog. Onder meer op het Waterlooplein, bij de Portugese Synagoge en voor de deur van het museum bij de Plantage Middenlaan. Bij beide demonstraties werd er gefluit en gejoeld. Volgens een aantal organisaties en partijen in de raad had de demonstratie niet zo gefaciliteerd mogen worden. De demonstranten zouden namelijk te dichtbij hebben gestaan, waardoor bezoekers hard werden geconfronteerd met leuzen en geschreeuw.

Brief voor duidelijkheid

In de brief aan de gemeenteraad wilde Halsema meer duidelijkheid geven over het verloop van de dag. Over de demonstratie voor de deur van het museum, waar partijen en organisaties van vonden dat de demonstranten verder weg hadden moeten staan, schreef de burgemeester dat deze niet vooraf was aangemeld en spontaan ontstond. Volgens de burgemeester was er op dat moment geen reden om op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom) in te grijpen. "Er was geen sprake van een onveilige situatie en de afstand tot de hoogwaardigheidsbekleders en het museum was voldoende."

In de brief schreef Halsema ook dat op de dag zelf, en ook achteraf, niet geconstateerd kon worden dat er bijvoorbeeld 'Juden Raus' en 'kankerjoden' werd geroepen door de demonstranten, zoals onder anderen Joodse organisaties beweren. Daarom roept ze op iedereen die getuige of slachtoffer is geweest van dit soort uitingen om aangifte te doen bij de politie. Of dat naar aanleiding van de brief nu ook is gedaan, is nog niet duidelijk.