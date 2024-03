Ex-hartpatiënt Dex (10) en zijn familie schaatsen in Thialf voor het goede doel

Dex, die april 11 jaar wordt, werd geboren met een hartafwijking. Iets dat moeilijk uit te leggen is zonder beeld erbij, legt zijn moeder Irene van Meulem-Pankras uit. "In de linkerboezem van zijn hart had hij een tussenschot en extra ader aangemaakt", probeert ze de situatie toch toe te lichten. "De afwijking werd niet op de echo gezien, en in eerste instantie leek hij gezond."

Met spoed geopereerd in Leiden

Na een week merkt de moeder dat er 'iets is' bij haar jongste zoon. "Ik ben verpleegkundige, en zag dat zijn situatie steeds erger werd", gaat ze verder. "Nog voordat hij een maand oud was, is hij met spoed geopereerd. Via de huisarts en spoedeisende hulp in Hoorn en Amsterdam is Dex uiteindelijk in het ziekenhuis van Leiden behandeld. Daar was hij eigenlijk al in comateuze toestand. We zijn dus echt net op tijd geweest."

Gelukkig voor de baby en zijn familie slaagt de operatie, waarna Dex een tijdje op de Intensive Care wordt gehouden met anderen die met hartafwijkingen kampen. "Daar hebben we gezien dat het ook heel anders af had kunnen lopen. Het is verschrikkelijk wat onze zoon meegemaakt heeft", zegt de moeder. "Maar het valt relatief mee met wat andere kinderen hebben."

Dankzij de operatie en herstel hoeft Dex geen medicijnen te slikken, en kan hij alles doen wat andere kinderen ook kunnen. In zijn eerste jaren staat hij nog regelmatig onder controle bij een chirurg en de cardioloog. Inmiddels ziet hij laatstgenoemde nog maar eens in de twee jaar.

Gezin doet mee aan schaatsactie in Thialf

Dat het ook anders had kunnen zijn. is voor het gezin de motivatie om vandaag mee te doen aan de actie van Stichting Hartekind. In het beroemde Thialfstadion wordt geschaatst om zo veel mogelijk geld op te halen voor het goede doel.

In totaal schaatsen de deelnemende teams 150 ronden. Dit verwijst naar het aantal kinderen dat jaarlijks overlijdt aan een hartafwijking, waardoor het doodsoorzaak nummer één is in de leeftijd tot 15 jaar. "We doen voor het eerst mee en zijn met een team van vijf", vertelt Irene. 'Team Dex' heeft een actiepagina gemaakt, waarop nu zo'n 700 euro gedoneerd is.

Als voorbereiding is de familie een aantal keer naar de ijsbaan in Hoorn gereden. Op de vraag hoeveel ronden Dex zelf denkt te kunnen schaatsen, antwoordt hij: "Ik denk dat 20 of 30 wel gaat lukken. Met z'n allen moeten we de 150 makkelijk kunnen halen."

Vanochtend rond 11.15 uur hebben Dex en zijn familie hun transponders en meer instructies gekregen, waarna ze vanmiddag met z'n allen op het ijs kunnen. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek en behandeling van hartafwijkingen bij kinderen. "Je hoopt dat er betere kennis komt, zeker voor complexe hartafwijkingen. Dus er is meer geld nodig", aldus Irene.