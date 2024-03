Populaire Bites & Beats maakt plaats voor het nieuwe Heemskerk Festival

Programma

Zo komt er onder andere een Surinaamse band, een gitaarensemble, een pop-up koor en sluit St. Caecilia af. Qua horecaondernemers staan Het Dorrup en Laurentz er sowieso. "Voor de rest zijn we nog aan het rondvragen, dus als lokale ondernemers zich aanmelden, zijn ze van harte welkom. We hebben nog plek!"

"Ook verenigingen kunnen zich nog aanmelden voor de verenigingsmarkt", vult Denneman aan. Een bezoekje brengen is laagdrempelig. "De entree is gratis. Het is helemaal prima als iemand lekker op z'n kleedje gaat zitten of even komt koekeloeren en later weer weggaat", zegt Kleijne.