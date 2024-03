Oproep: realiseer snel tijdelijke woningen in leegstaande panden in hartje Hilversum

Dat is het idee van de politieke partij Democraten Hilversum. Terwijl de wachtlijsten op een betaalbare woning lang zijn en het eveneens lang wachten is op de komst van nieuwbouwwoningen staan diverse gebouwen in hartje Hilversum te verpieteren. Dat is zonde, want in deze panden zijn voldoende mogelijkheden om snel tijdelijke woningen te creëren. Er staan in hartje Hilversum nogal wat gebouwen al best lang leeg. “Dat is niet goed te begrijpen”, stelt fractieleider Edwin Göbbels.

Kroeg

Democraten Hilversum houdt zelf een lijst bij van panden die al lang leegstaan, verloederen, maar uitermate geschikt zijn als tijdelijke woonruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over het Silverpointgebouw aan de Schapenkamp (zie foto), de driehoek Larenseweg, Kleine Drift en Zuiderweg, het pand op de hoek Neuweg – Ruiterweg, de Koninginneweg tussen de Stationsstraat en het Langgewenst en de Groest 124-126, waar jaren terug een kroeg zat.

"Het verval is hier goed zichtbaar", meent Democraten Hilversum als het gaat over het voormalige café. "De gemeente meldde in 2021 met de eigenaar in gesprek te gaan. Sindsdien is het stil."

Leegstandsbeheer

Diverse panden zijn in handen van de gemeente. Dat geldt bijvoorbeeld voor de hierboven genoemde Koninginneweg en de driehoek bij het Oosterspoorplein. In verband met de gewenste grote opknapbeurt van het stationsgebied en omgeving koopt de gemeente daar alle panden op. Maar het duurt nog wel even voordat de eerste schop de grond ingaat en daarom kunnen op deze locaties nog heel goed mensen wonen, zo redeneert Göbbels.

“Als het beheer of de administratie een probleem is, nodig dan een leegstandsbeheerder uit om tijdelijke bewoning te realiseren en te beheren. We helpen hiermee veel Hilversummers die nu niet of nauwelijks aan een passende woning kunnen komen”, meent Göbbels. Hij hoopt dat Hilversummers zelf ook leegstaande panden willen aandragen.