Documentaire over patatfilosoof uit Amsterdam Nieuw-West: "Abi Patat moet vereeuwigd worden"

Voor Abi zijn uitdagingen overigens niet nieuw, hij maakte al veel mee in de afgelopen 28 jaar. Zo werd de snackbar in 2014 compleet verwoest door een molotovcocktail, maar in 2018 kreeg Abi wel de Amsterdamse speld. Deze gemeentelijke onderscheidingen is voor Amsterdammers die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. ''Toen ik hier 28 jaar geleden begon was dit een no-go wijk en was ik de eerste allochtone ondernemer. We hebben heel veel meegemaakt, leuke dingen, maar méér minder leuke dingen. We hebben hier veel verhalen."

De dochters van Abi hopen samen met de verhuurder Lieven de Key op zoek te gaan naar een betere oplossing voor de patatzaak, zoals een tijdelijke container.

