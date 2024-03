Huisarts en ex-raadslid verdacht van mishandelen ex-partner en kinderen

De man wordt ervan verdacht zijn (inmiddels ex-)vrouw op verschillende manieren fysiek en psychisch mishandeld te hebben. Verder zou de man zijn ex-vrouw gedwongen hebben hem als huisarts te nemen. Daarmee wilde hij psychische problemen in haar dossier zetten om haar ouderlijke macht te ontzeggen. Hij dwong haar volgens de aangifte ook op hardhandige manieren medicatie te slikken onder meer door op haar hoofd te gaan zitten.

De huisarts ontkent zelf stellig enkele mishandelingen, waaronder die van zijn kinderen. Dat zei hij tijdens een tussentijdse zitting vandaag. Hij raakt meerdere keren geëmotioneerd. "Ik heb niets te verbergen. Ik wil overal aan meewerken. Ik weet dat ik fouten heb gemaakt, maar ik heb mijn kinderen niet mishandeld en er zijn meerdere dingen waar ik van verdacht wordt die simpelweg niet waar zijn." Hij zegt dat hij in een vechtscheiding zat en dat er daarom dingen 'mis zijn gegaan'.

Geschokte reacties

Enkele cliënten van de huisarts laten anoniem aan NH weten verbijsterd te zijn door het nieuws. Zo zegt één oud-patiënt: "Ik had het totaal niet aan zien komen. Hij kwam over als een jonge, ambitieuze huisarts. Ik schrik hier echt van."

Een andere cliënt laat weten niet extreem verbaasd te zijn door het nieuws. "Er waren in de regio al veel klachten over hem en zijn huisartsenpraktijken. Sinds hij daar de leiding over heeft, gaat er een hoop mis. Hij is meer ondernemer dan huisarts."

Geen contact met ex-vrouw

De man zit op dit moment al 104 dagen in voorarrest. Hij mag nu zijn strafzaak in vrijheid afwachten, op voorwaarde dat hij zich meldt bij de reclassering en hij in deze periode zijn werk als huisarts niet voortzet. Ook mag hij geen contact hebben met zijn ex-vrouw.

De volgende zitting is op 7 juni. Dan wordt waarschijnlijk duidelijk wanneer de echte rechtszaak plaats gaat vinden.

Vanuit slachtofferhulp wordt verzocht de namen van de ex-vrouw en kinderen achterwege te laten.