Het liefdesverhaal van Syrische vluchtelingen Rahaf en Tamim: In Nederland eindelijk samen

Nieuw in NH is een reeks portretten van gevluchte Syriërs die nu in Noord-Holland wonen. Deze nieuwe Noord-Hollanders vertellen over hun leven in Syrië, het oorlogsgeweld, de reis naar Europa en hoe ze hun weg hebben gevonden in Nederland. De portretten zijn gemaakt zijn door NH-journalist Mohammad Al Moussa en stagiair Nagham Alsahli, beiden ook zelf vanuit Syrië naar Nederland gevlucht.