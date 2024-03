Jongeren gewelddadiger in Zaanstad: "Het is een zorgwekkende verschuiving"

Afgelopen week heeft de politie zeven jongeren tussen de 13 en 17 jaar oud opgepakt in Zaanstad en Wormerland. Deze jongeren worden verdacht van zware mishandeling van een 42-jarige man uit Alkmaar. Dit is niet het eerste geweldsincident, de politie spreekt van een toename van geweldsincidenten waarbij minderjarige jongeren betrokken zijn. In totaal gaat het om ongeveer 50 aanhoudingen in Zaanstad in de afgelopen maanden.

Verjonging en verharding

Niet alleen in de Zaanstad zijn geweldsdelicten onder jongeren een probleem, uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim 25 procent van alle verdachten in 2023 jonger was dan 23 jaar oud. “Het is een zorgwekkende verschuiving, een verjonging in leeftijd en verharding in het soort criminaliteit”, laat Bibi Bleekemolen van de gemeente Zaanstad weten. Ook ziet en hoort zij de signalen van criminaliteit onder de jeugd.

Rol van ouders

Naast de samenwerking met de gemeente is de rol van de ouders en de thuissituatie heel erg belangrijk volgens de gemeente Zaanstad. “Zeker nu we steeds jongere kinderen zien, bijvoorbeeld al vanaf de leeftijd van 12 jaar, is het steeds belangrijker om de ouders te betrekken, want die zijn zich niet altijd bewust van de ernst van het gedrag van hun kind buitenshuis."

Volgens Bleekemolen blijft het welzijn en de veiligheid van jongeren in Zaandam ook de komende tijd nog prioriteit.