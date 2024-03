Huisarts Carla Witte is allergisch voor het zetten van vinkjes

Verdrietige tijden zijn het voor Carla. Nog maar een paar weken geleden moest ze afscheid nemen van haar man Auke, die na een ziekbed van ruim twee jaar overleed. En vandaag volgt er een opnieuw een vertrek, die van de praktijk die ze 10 jaar geleden eigenhandig vorm gaf. Tijdens een receptie hebben patiënten de mogelijkheid om 'dokter Witte' uit te zwaaien.

Ze stopt niet helemaal als huisarts en zal nog enkele dagen in de week in de regio actief zijn. De praktijk Kaap Hoorn wordt overgedragen aan Anke Petra Jellema en Cathrien Beishuizen. "Ik wilde wat minder gaan werken en ik wilde ook voor mijn man zorgen", geeft ze aan. "Daarom leek het mij beter om geen praktijkhouder meer te zijn en het over te dragen. Ik ben bijvoorbeeld ook vrijwilliger bij het Schooltje van Dik Trom, hier in Etersheim, en vind het belangrijk om mij maatschappelijk in te zetten. Daar krijg ik nu wat meer tijd voor."

Bouwtekeningen op tafel

Ze ziet zichzelf nog zitten, zo'n tien jaar geleden. Met de bouwtekeningen op tafel, nadenkend over de inrichting van haar eigen praktijk. "Ik zat daarvoor met een collega in een pand aan de Johannes Poststraat, maar dat werd veel te klein. Toen ik las dat het Liornehuis zou worden afgebroken, heb ik gevraagd of er geen interesse was om er een huisartsenpraktijk in te maken. Dat werd toen snel geregeld. Ik heb het zelf ontworpen en vind het heel mooi geworden. We waren bij de oplevering echt klaar voor de toekomst."