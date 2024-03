Predicaat Koninklijk voor Amarant Bakkers uit Avenhorn: "Een prestatie van formaat"

Met de onderscheiding is de bakkerij uit Avenhorn het eerste bedrijf in gemeente Koggenland dat het Predicaat Koninklijk krijgt opgesteld. Dit is een onderscheiding voor verenigingen, grote ondernemingen, instellingen en stichtingen die alleen door de Koning toegekend mag worden.

Het symboliseert respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger en wil niet zeggen dat het betrokken bedrijf leverancier is of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis. Dankzij de onderscheiding mag Amarant Bakkers het Predicaat Koninklijk in hun naam voeren, zoals bijvoorbeeld KLM, en een Koninklijke Kroon in hun logo opnemen.

Amarant Bakkers viert dit jaar een jubileum, want het bedrijf bestaat maar liefst 100 jaar. De bakkerij staat onder bewind van de familie Pater, met inmiddels vier generaties die voor de bakkerij werken of actief zijn geweest. Algemeen directeur, en derde generatie, Johan Pater vertelt dat Amarant Bakkers bekendstaat om haar ontwikkeling en groei. Het bedrijf dat ooit begon als een lokale bakker in Avenhorn is in al die jaren uitgegroeid tot een landelijke speler.

Groot compliment voor medewerkers

"We zijn heel trots dat wij het Predicaat Koninklijk mogen voeren. Het is een bekroning op het werk dat in de afgelopen 100 jaar is opgebouwd. Een prestatie van formaat", zegt Johan Pater.