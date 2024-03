De Peiling: ik maak tijd voor vrijwilligerswerk

Vandaag en morgen is het weer tijd om de handen uit de mouwen te steken voor NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Zoals elk jaar geeft de koninklijke familie weer het goede voorbeeld. Ook in Noord-Holland zijn er weer veel initiatieven om vrijwilligerswerk te stimuleren. Doe jij aan vrijwilligerswerk? Of heb je daar geen tijd voor?