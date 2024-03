Ouderwetse hutten veerboten IJmuiden-Newcastle krijgen nieuw jasje

Meer auto's, minder hutten

Ook de indeling van de nieuwe veerschepen gaat ingrijpend veranderen. Er komt meer ruimte voor auto's en vrachtwagens en er zullen op de nieuwe schepen minder hutten zijn.

"We zetten in op vrachtvervoer en passagiers met een auto die ook aan boord willen eten", zegt Leene. Voor mensen die voor een prikkie een minicruise naar Newcastle willen maken zal in de toekomst minder ruimte zijn, aldus de directeur.

Buitenlandse crew

Afhankelijk van het seizoen werken er honderd tot honderddertig mensen aan boord. Leene: "We hebben heel veel nationaliteiten aan boord werken. Er werken Polen, Bulgaren, veel Denen en veel Filipijnen." Volgens hem is de afwezigheid van Nederlands personeel geen policy, maar is dat gewoon zo gegroeid.