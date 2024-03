Kraamkamer voor succes: hoeveel bekende Haarlemse schrijvers ken jij?

Boekenweek in Haarlem

De grote boekhandels in Haarlem en directe omgeving presenteren tijdens de Boekenweek tal van speciale activiteiten.

Bij Athenaeum Boekhandel aan de Gedempte Oude Gracht komt op 16 maart (14.00 uur) Paolo Cognetti signeren. Op 19 maart (20.00 uur) is er een interview van de Haarlemse psycholoog en auteur Thijs Launspach met schrijver Philip Huff. Op 20 maart is er een proefles schrijven, die al volgeboekt is.

Op 16 maart zijn er bij De Vries Van Stockum in de Jacobijnestraat twee activiteiten. Om 14.00 uur is er een meet & greet met Maria Kager, die zich in haar nieuwste roman liet inspireren door de Haarlemse Koepelgevangenis. Een uur later is er een signeersessie met Anka Hashin. Op 18 maart (19.30 uur) presenteert de winkel een literaire pubquiz en op 23 maart (15.00 uur) is er een meet & greet met Simone van der Vlugt.

De Kennemer Boekhandel aan de Kleverparkweg presenteert tijdens de Boekenweek de vernieuwde voorgevel van de winkel. Ook zijn er veel activiteiten met schrijvers. Op 21 maart (12.00 uur) is er een lezing door de IJmondse schrijver Conny Braam. Dezelfde dag (19.00 uur) is er een boekpresentatie van Johan Klungel, die in de Kleverparkbuurt woont. Op 22 maart (20.00 uur) interviewt de boekhandel auteur Frank Nellen.

De Kennemer Boekhandel en Athenaeum Boekhandel organiseren samen op 23 maart (15.00 uur) een literaire middag met Murat Isik in de Doopsgezinde Kerk (Frankestraat 24) in Haarlem.

Bij Boekwinkel Blokker aan de Binnenweg in Heemstede is er op 16 maart (15.00 uur) een kennismaking met schrijvers Frank Nellen, Maria Kager, Siegmann Machteld en Arjen van Meijgaard.