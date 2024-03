Struikelstenen voor familie Abram: wie weet meer over hun muziekwinkel in de Cronjé?

Haarlems Struikelstenenproject

In Haarlem wordt sinds 2022 drie keer per jaar zo'n 25 struikelstenen gelegd. Zo gestructureerd als hier wordt het bijna nergens gedaan.

Reini Elkerbout is één van de Haarlemmers die hiervoor het initiatief nam, nadat ze hoorde dat er in de stad nog maar twee van dergelijke struikelstenen liggen. Ze richtte met nog een aantal Haarlemmers de Stichting Struikelstenen Haarlem op. Die zorgt ervoor dat alle aanvragen voor stenen door nabestaanden in goede banen worden geleid.

Het is de bedoeling dat voor 2030 alle 733 in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Haarlemse Joden een herdenkingssteen krijgen.

Struikelstenen, of 'stolpersteine', is een project van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig. Het is de bedoeling dat voorbijgangers door de opvallende stenen met naam en datum waarop die persoon is vermoord, even 'struikelen' en dan bedenken hoeveel leed de joodse gemeenschap is aangedaan in de Tweede Wereldoorlog.