UvA-studenten bedelen bij topvrouw Rintel om baan bij KLM: 'Heb al gesolliciteerd'

De studenten drommen na het interview samen om nog even de hand van topvrouw Rintel te schudden, een foto te maken en een gesprekje te voeren. Ze staan in een grote kring om haar heen, terwijl Rintels woordvoerder haar best doet om alle studenten het woord te geven.

"Ik wilde u verder niets vragen hoor", zegt een jonge vrouw. "Ik wilde alleen even zeggen dat ik het heel leuk vond dat u er was." Dan vertelt ze dat ze heeft gesolliciteerd als stewardess. "Nou, wat leuk!", reageert Rintel meteen.

Blauw hart

Ze is niet de enige die bij de luchtvaartmaatschappij zou willen werken. Talloze studenten met een blauw hart pakken hun kans om nog even een gesprekje met de directeur aan te knopen. Een jongeman vraagt hoe je nou het beste piloot kunt worden en weer een ander vraagt welke stageplekken er zijn.