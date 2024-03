Lesbische liefde in de kerk op de Roze Filmdagen

Vanuit zijn directe omgeving en vriendenkring hoorde de filmmaker meerdere verhalen over problemen die mensen in de gereformeerde kerk kregen, omdat ze uit wilden komen voor hun geaardheid. "Het blijkt binnen de kerk nog vaak een taboe als je homoseksueel of lesbisch bent," vertelt Van Wieren. "Vaak dwingt de gemeenschap je dan om te kiezen. Of in de kerk blijven of kiezen voor de liefde."

Van Wieren groeide zelf op in Leerdam, een stadje midden in de zogenaamde bible belt , een strook die dwars door Nederland loopt. In deze streek wonen relatief veel gelovigen die aangesloten zijn bij de gereformeerde kerk. Met de film wil hij het taboe rond homoseksualiteit binnen de gemeenschap aan de kaak stellen en opkomen voor mensen die met de keuzes tussen kerk en liefde worstelen.