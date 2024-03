Volgens Kleen hebben zo'n dertig à veertig gebruikers van de camping de huuropzegging van hun standplaats getekend, waarmee ze hebben ingestemd de camping per oktober aanstaande te verlaten. "Die zijn al bezig met verhuizen en hebben elders een plekje gevonden."

"We zijn nu nog met een grote groep bezig", vertelt Kleen. Omdat er zoveel permanente woning is, verwacht de projectontwikkelaar dat het lastig zal worden om voor alle bewoners een passende oplossing te vinden.

"Hoe kunnen we die verder helpen?" vraagt hij zich hardop af. "Voor ons is dat net zo moeilijk als voor jullie. We zullen daar zeker bij helpen", belooft hij. "Volgende week zitten we met de stichting (Stichting Belangen Camping de Westeinder, red)."

Niet het eerste park

Op vragen van raadsleden antwoordt Kleen dat hij wel wist dat sommige bewoners permanent op camping De Westeinder wonen, maar niet dat het er zoveel zijn. "Pas nadat wij eigenaar waren geworden, kwamen we erachter dat er eigenlijk best een grote groep was die daar permanent woonde."

In totaal is Kleen Estate actief op tien parken in Nederland, waaronder in Heinkenszand (Zeeland) en Nieuw Vossemeer (Noord-Brabant). Op de laatstgenoemde plek kreeg hij ook te maken met permanente bewoning, "Maar daar ging het voor veel bewoners om een tweede woning", benoemt hij een belangrijk verschil met De Westeinder.