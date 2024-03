Slachtoffers seksueel geweld kunnen straks terecht op één locatie: "Daar hebben ze recht op"

Het CSG AA heeft al enige jaren de wens om een fysieke locatie voor multidisciplinaire zorg te

realiseren. In verkennende gesprekken over de meerwaarde van een fysieke locatie geven slachtoffers,

hulpverleners en professionals aan dat de drempel naar hulp voor slachtoffers hiermee wordt verlaagd.

Organisaties als Veilig Thuis, de Zedenpolitie, Levvel en Bright GGZ Jeugd en Gezin zitten nu nog verspreid over verschillende locaties. Dat maakt de huidige hulpverlening minder effectief. Alexander Scholtes (Zorg): "Nog veel te veel mensen worden slachtoffer van seksueel geweld. Het is heel belangrijk dat de slachtoffers laagdrempelige hulp krijgen. Met de komst van een fysieke locatie hebben we nu een plek waar deze hulp, nazorg en bescherming allemaal bij elkaar zit, zodat slachtoffers zo goed mogelijk geholpen kunnen worden", schrijft de wethouder. "Daar hebben ze recht op."

In 2023 nam burgemeester Halsema het initiatief voor het inloophuis, als onderdeel van het offensief tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld. De plek aan de Elisabeth Wolffstraat is uitgekozen omdat de locatie goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor jongeren zonder rijbewijs.

Onderzoek

In de periode 2024-2026 worden de mogelijke voordelen van een fysieke locatie voor slachtoffers gemonitord. Als onderdeel daarvan worden slachtoffers en hun naasten, maar ook de betrokken professionals, gevraagd naar hun ervaringen van een fysieke locatie. Er zal dan ook gekeken worden of een (inloop)spreekuur in een van de andere Amstellandgemeenten wenselijk en haalbaar is.