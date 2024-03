Woning in Nieuw-Sloten op last van Halsema gesloten na explosie: "Buurt voelt zich niet veilig"

Iets voor 01.00 uur in de nacht van 8 op 9 maart ging er voor de deur van het pand een explosief af. Een gedeelte van de deurpost vloog er door de knal vanaf en landde op de stoep. Ook ontstond er een kleine brand. Er vielen geen gewonden en van een verdachte was geen spoor te bekennen.

Logeren bij familie uit angst

Volgens de burgemeester is de buurt erg geschrokken door de explosie en voelen zij zich niet meer veilig. "Sommige omwonenden logeren tijdelijk bij familie, anderen durven niet meer naar buiten en laten hun kinderen ook niet meer buitenspelen. De buurtbewoners zijn bang dat de daders terugkomen."

Het was dan ook niet de eerste keer dat er gedoe bij de woning was in die week. Volgens Halsema was de woning binnen vier dagen meerdere keren het doelwit geworden. Wat er precies heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de bewoners uit vrees ergens anders wonen. De politie noemt het risico op herhaling van een nieuw incident daarom ook hoog.

Halsema sluit de woning om te voorkomen dat er opnieuw een geweldsincident bij het pand plaatsvindt.