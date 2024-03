Buurtsporthal in Hilversum-Oost op de tocht nu gemeente lijkt te kiezen voor gymzaal

Dat die behoefte er is heeft volgens hem te maken met de enorme groei van Hilversum-Oost. Het raadslid stelt dat in dit deel van het dorp verhoudingsgewijs de meeste mensen wonen. Zo zijn zijn er de afgelopen jaren honderden woningen bij gekomen in Anna's Hoeve, staan er zo'n 260 op de rol op het oude Philipsterrein en in de nabije toekomst komen er nog eens 1.600 woningen bij in Oost, zoals op het Hunkemöllerterrein, de Van Sonfabriek en het Oosterspoorplein.

"Maar het aantal voorzieningen groeit niet mee, maar dat moet wel gebeuren", legt Lahaise uit. "Er staan geen nieuwe scholen en sportvoorzieningen in de planning. En in Oost kan er best wat sport bij. Je wil juist iets in de buurt hebben met zo’n laag mogelijke drempel, ook voor de jeugd. Sport en bewegen is goed voor iedereen, daar zijn we het allemaal over eens", voegt hij eraan toe.

Strijd gestreden?

Dat het college een duidelijke voorkeur heeft, wil nog niet zeggen dat de strijd al gestreden is. Volgende week woensdag bespreekt de commissie het voorstel. In de raadsvergadering van begin april valt het definitieve besluit, want uiteindelijk heeft de politiek het laatste woord.

Aan die gedachte en wetenschap houdt Lahaise zich dan ook aan vast. "Ik heb het nog niet opgegeven", stelt hij. "Ik ben benieuwd hoe de mede-indieners van het voorstel gaan reageren en dan vooral coalitiepartijen Hart voor Hilversum en GroenLinks."