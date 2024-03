🔴 Liveblog: Ajax maakt zich klaar voor return tegen het sterke Aston Villa

34 minuten geleden

Ajax speelde afgelopen zondag teleurstellend met 2-2 gelijk tegen Fortuna Sittard. De Amsterdammers kwamen zelfs met 2-1 achter te staan in de Johan Cruijff Arena. Invaller Brian Brobbey wist in de slotfase de gelijkmaker binnen te tikken. De ploeg van John van 't Schip is bezig aan een uiterst moeizaam seizoen en staat in de eredivisie op een teleurstellende vijfde plaats.

Aston Villa kreeg zondag in de Premier League een pak slaag van Tottenham Hotspur. In het eigen Villa Park werd er met 4-0 verloren. De ploeg uit Birmingham is overigens bezig aan een sterk seizoen. In de eigen competitie staat het op een knappe vierde plaats.