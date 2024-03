Senior vrijwilligers Goois Natuurreservaat krijgen elektrische fiets cadeau

De vrijwilligersgroep was op zoek naar een nieuwe elektrische fiets, omdat de accu ermee op was gehouden. Ze gebruiken de fiets om het Goois Natuurreservaat door te fietsen en allerlei klusjes te doen. De groep is namelijk boven de zestig jaar en niet heel mobiel meer.

Vrijwilliger Wim Schras is heel blij met de gift. "Het is geweldig. We zijn nog bezig met het verkrijgen van een accu voor onze huidige fiets en dat lijkt ook gratis te gaan lukken." Op het verjaardagsfeestje van een andere vrijwilliger viel het woord 'fietsen' en daar haakte Theo op aan. Hij doneerde de fiets en heeft zelf nog genoeg fietsen over.

Voordat de fiets in gebruik kon worden genomen moesten er eerst nog voorzieningen aangebracht worden. "Onze technische mensen hebben er een trekhaak aangemaakt om de kar te kunnen trekken. Nu dat gebeurd is, hebben we zelfs twee fietsen tot onze beschikking." Toch willen ze nog meer fietsen hebben. Ze willen die fietsen dan gaan doneren aan hun collega’s van andere werkgroepen in het Gooi. "In totaal zijn er twaalf vrijwilligersgroepen bij het GNR en ze werken vanuit een zevental locaties. Dus zijn er nog ongeveer zeven elektrische fietsen nodig."

NH ging langs bij de vrijwilligers toen er nog geen nieuwe fiets was.