Beroepenfeest ‘Gooi On Stage’ weer groot succes: "De leerlingen zijn heel enthousiast"

Tijdens het beroepenfeest gaan de leerlingen zich oriënteren op beroepen die ze interessant vinden. Vervolgens maken ze twee afspraken bij bedrijven die zij op de ‘doe-dag’ volgende maand gaan bezoeken. Eleonore de Vette, projectleider van Gooi On Stage, vertelt dat ze dit evenement al negen jaar met veel plezier organiseert. “Met dit concept willen de leerlingen wat bagage meegeven. We hopen hiermee bewustwording te creëren en dat ze niet vroegtijdig het MBO verlaten.”

Amy (14) van het Casparus College in Weesp snapt het belang van zo’n beroepenfeest ook. “Het is als kind al heel erg belangrijk dat je gaat kijken wat je leuk vindt en wat je later wil worden. Ik wil graag kapper worden.” Helaas voor Amy is dit beroep niet aanwezig op het beroepenfeest dus ging zij op zoek naar een ander beroep. Amy is oppas en vindt het ook leuk om met kinderen te werken dus haar keuze voor de doe-dag was alsnog snel gemaakt. “Ik ga naar Kind & Co in Weesp en naar een BSO in Bussum. Daar ga ik een ochtend en middag voor de kinderen zorgen.”

Proeven



Brandweerlieden Leonie en Dennis van ‘Brandweer Gooi en Vechtstreek’ vinden het erg belangrijk om op het beroepenfeest te staan. “De kinderen moeten zich natuurlijk oriënteren en op deze leeftijd is dat heel lastig om te doen. Met deze banenmarkt kun je ze een inkijk geven in wat je doet en kunnen ze proeven of ze het leuk vinden.” Ook vertellen ze dat ze selectief moeten zijn in de vele aanmeldingen die ze krijgen. “Brandweer zijn, dat moet je wel echt liggen.”

Volgens Rick van ‘het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid’ hebben zij ook veel aanmeldingen gekregen. “De leerlingen zijn heel enthousiast. Ze hebben er zin in. Ik krijg er veel leuke nieuwe collega’s bij.”