Extra aandacht politie moet rust herstellen in 'geterroriseerde' buurt Enkhuizen

Bewoners omschrijven de situatie in de straat als een kruitvat dat ieder moment kan ontploffen. In de straat wijzen bewoners naar één familie die de oorzaak zou zijn van veel ellende. Eerder sprak NH met verschillende omwonenden die te maken kregen met geweld, doodsbedreigingen en intimidatie.

Bewoners die de leden van de familie aanspreken op hun gedrag krijgen standaard de nodige scheldwoorden om de oren. Daar blijft het niet bij. Een bewoner vertelt: "Als je ruzie met ze hebt, intimideren ze door je naar je woning te volgen en je te bedreigen. 'Je gaat kogels eten', zei één van hen tegen mijn zoon."

Ook wordt er geweld gebruikt. Zo heeft een bejaarde man klappen gekregen na een ruzie. "Het is ontzettend triest, die gasten hebben totaal geen respect voor ouderen. Die man is nog steeds bang." En hij niet alleen, de situatie is inmiddels zo geëscaleerd dat bewoners uit voorzorg knuppels achter hun voordeur hebben staan.

Surveillance

De politie neemt de zaak inmiddels hoog op. Volgens een woordvoerder worden er gesprekken gevoerd met buurtbewoners om alle kanten van het verhaal duidelijk te krijgen. Ook wordt er extra gesurveilleerd. Zodra er een melding uit de straat bij de politie binnenkomt, worden agenten op de hoogte gebracht van de voorgeschiedenis. "Op die manier hoeven melders niet steeds hetzelfde verhaal opnieuw te vertellen."

Een van de bewoners, die vanwege de veiligheid anoniem wil blijven, is blij dat er actie wordt ondernomen. "Het is heel prettig dat er nu iets aan gedaan wordt. Het werd ook hoog tijd want het kan echt niet langer zo. Vroeg of laat gaat dit helemaal fout."