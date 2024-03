Hoofddorpse 'wangsteker' veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor twee steekpartijen

Volgens zijn eigen verklaring trok T. uiteindelijk een mes om zichzelf tegen het geweld van de groep te beschermen: hij zou uit zelfbescherming (noodweer) hebben gehandeld. Maar camerabeelden van het steekincident laten iets anders zien, vinden zowel het OM als de rechtbank. Daarop is namelijk te zien dat T. al bij de groep weg was toen hij besloot om terug te gaan en een van de jongens in zijn hals te steken.

Risico genomen

"Hij maakt een gerichte zwaai met zijn arm richting het hoofd en de hals van het slachtoffer [...] die is hierbij geraakt en heeft een snijwond van twaalf centimeter lang in de hals opgelopen." Omdat de hals een kwetsbaar onderdeel van het lichaam is, vindt de rechtbank dat T. het risico heeft genomen dat zijn slachtoffer de aanval niet zou overleven.

Ook zijn tweede slachtoffer wordt nog steeds iedere dag geconfronteerd met wat hem is overkomen. "Ik vroeg de dokter direct of ik het wel zou overleven en of ik mijn moeder nog een bericht mocht sturen voor als ik dood zou gaan", duidde hij de ernst van de verwonding voor de de rechtbank. "Ik ben nu altijd extra op mijn hoede." Hij krijgt een schadevergoeding van 1500 euro.

Niet de eerste keer

De rechtbank heeft bij het bepalen van de hoogte van de straf ook meegewogen dat T. al eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld en dat hij geen berouw toont richting de slachtoffers. In plaats daarvan probeerde hij hen de schuld in de schoenen te schuiven. Omdat de Hoofddorper al meer dan tien maanden in voorarrest zit, moet hij nu nog zo'n 3,5 jaar van zijn straf uitzitten.