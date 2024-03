Centraal Joods Overleg haalt hard uit over demo's vlak bij opening Holocaustmuseum: "Onuitwisbare smet"

Ook vanuit zowel de gemeentelijke als de landelijke politiek kwamen reacties op Halsema. Zo Twitterde Geert Wilders dat het een 'ongekende schande' was dat de demonstranten zo dichtbij mochten komen. "Het riekt naar een politieke actie van de extreem linkse burgemeester van Amsterdam. Onverantwoord." Rutte mengde zich op zijn beurt ook in het debat: "Eén ding is zeker: als het gaat om het handhaven van de openbare orde bedrijven onze burgemeesters geen politiek."

Debat in de gemeenteraad

Volgende week vindt er een debat in de gemeenteraad plaats over de demonstraties rond de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. Burgemeester Halsema komt binnenkort met een brief aan de gemeenteraad waarop zij hier ook op ingaat.

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat Halsema persoonlijk in gesprek gaat met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, ook met de opstellers van de brief die de Liberaal Joodse Gemeente heeft gestuurd.