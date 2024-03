Kijk straks live mee met de opening van weidevogelseizoen

Het broedseizoen is begonnen en dat vieren we vandaag met een live-uitzending vanaf het Landje van Geijsel in Ouderkerk aan de Amstel. Tussen 12.00 en 12.30 uur kijken we met liefhebbers en kenners naar de weidevogels die zich op deze plek hebben verzameld: grutto's, tureluurs, slobeenden en nog veel meer. De uitzendig is te zien op televisie of via deze stream.