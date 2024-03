Peter gaat na 37 jaar met pensioen, Wilhelminapark zoekt nieuwe beheerder

Peter is geen man die zichzelf graag op de borst klopt. "Ik vind dat ik het park goed achter laat met veel nieuwe bomen." De storm Poly in begin juli vorig jaar hakte er flink in en richtte een ravage aan. Met veel hulp van buitenaf kreeg Peter het park weer op orde. "André Jansen, hovenier uit Markenbinnen bood direct zijn hulp aan en regelde ook nog hulp van anderen. 'Ik zorg wel voor flinke nieuwe bomen', zei hij tegen me. Dat vond ik fantastisch en hartverwarmend", vertelt Peter.

Wonen op het park

Al die jaren heeft Peter op zijn werk gewoond want het huis van de parkbeheerder staat midden in het park. Dat heeft voordelen want je woont prachtig, maar ook het nadeel dat je nooit van je werk loskomt. "Er was altijd wel wat te doen." Sinds kort woont Peter met zijn vrouw in Alkmaar. "In het begin was het wel wennen."

