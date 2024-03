Een boom van Fort Kudelstaart in je tuin dankzij deze redders

Een van de vrijwilligers die met regelmaat met een schep in zijn hand bij Fort Kudelstaart staat is Uithoornaar Thalmon Overbeek. Door een burn-out is hij arbeidsongeschikt. "Voor mij is het werk best wel helend. Niet zomaar geld vangen van de overheid, maar zonder de prestatiedruk echt wat doen."

Gratis

"Het is droevig gesteld met de burgerparticipatie", zegt Franke. Vooral Hoofddorpers en Uithoornaars hebben geholpen om de bomen en struiken bij Fort Kudelstaart uit te graven. "Aalsmeerders komen wel met achthonderd man als ze gratis boompjes kunnen krijgen, maar helpen doen ze niet", vertelt hij grappend.

Thalmon verheugt zich op de uitdeeldagen. "Het leukste werk is toch het uitdelen", vertelt hij. De mensen die de bomen of struiken ophalen, kunnen hen een goed thuis geven. "En het is voor ons een mogelijkheid om even uit huis te zijn en andere mensen te ontmoeten."

De bomen zijn aankomende zondag van 11.00 tot 17.00 uur in Hoofddorp (Scorpius 171) op te halen. Een week later zijn de bomen van 09.00 tot 16.00 uur op te halen in Aalsmeer (Molenvlietweg 30). Dit kan alleen na aanmelding.