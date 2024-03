Tijdelijke camera's op kermis werken: "Mensen denken twee keer na voor ze zich misdragen"

Sinds 2022 plaatst de gemeente tijdens de voorjaarskermis camera's. Dit toezicht heeft alles te maken met grote incidenten in 2018 en 2019, toen er sprake was van grote vechtpartijen. Uit navraag bij de gemeente Gooise Meren blijkt dat de camera's goed hun werk doen.

Grotere incidenten

Uit de evaluatie van de kermis van vorig jaar blijkt dat op een aantal incidenten na het evenement goed is verlopen. "Het weekend heerste er een gemoedelijke sfeer", aldus de gemeente op vragen van NH. "Dit is een verschil met de grotere incidenten uit het verleden en bij kermissen in onze regio", luidt de toevoeging.

Tevens constateert de gemeente dat het cameratoezicht in de aanloopstraten naar de kermis 'zeker een preventieve werking' hebben. "Potentiële daders denken wel twee keer na voordat ze zich misdragen", is de mededeling.

Tevredenheid

Naast tevredenheid over de camera's bij professionals zegt Gooise Meren dat er ook onder de centrumbewoners en -ondernemers voldoende draagvlak is voor deze tijdelijke maatregel. Dat zou naar voren zijn gekomen uit de enquête over de veiligheid in het Bussumse dorpshart.

Inmiddels denkt de gemeente na over permanent cameratoezicht in het centrum. Bewoners en ondernemers klagen al langer over overlast en criminaliteit. Vorige week zei burgemeester Han ter Heegde dat camera's een middel kunnen zijn om het centrum beter te beveiligen, maar hiervoor moet de gemeente groen licht krijgen van politie en justitie.

De tijdelijke camera's hangen er dit keer van donderdag 28 maart tot en met dinsdag 2 april. Daarnaast neemt de gemeente nog meer veiligheidsmaatregelen. Denk daarbij aan extra inzet van jongerenwerkers en boa's, de aanwezigheid van 'mobiele hosts' in het horecagebied en een nauwere samenwerking met de politie.