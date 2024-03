Volop zon en hoge temperaturen, morgen kans op onweer en hagel

Goed nieuws volgens NH-weerman Jan Visser: de bewolking is grotendeels weggetrokken boven onze provincie en dat betekent: volop zon. Het wordt dan ook een mooie, zonnige dag met temperaturen die uiteenlopen tussen 13, 14 graden aan zee en een maximumtemperatuur van 17 graden in 't Gooi.

"Toptemperaturen voor deze tijd van het jaar met niet meer dan een matige wind uit het zuiden", vertelt Visser. "Dus echt genieten geblazen." Pas later in de middag neemt de bewolking weer toe, dan is er kans op sluierbewolking. Het blijft droog, maar later vanavond en vannacht neemt de kans op een bui toe.

Hagel en onweer

Morgen zijn er, vooral in de middag, verspreid over de dag meer buien. Die vallen vooral 's nachts of in de ochtend. In de middag zijn er volgens Visser 'fellere buien'. Die kunnen vergezeld worden door plaatselijk onweer en hagel. Aan zee wordt het 11 tot 12 graden, boven land 13 tot 14 graden.

De wind waait naar het zuidwesten en is matig aan de kust, en aan het IJsselmeer krachtig tot vrij krachtig met windkracht 5 tot 6.

Rustig weer

Zaterdag keert de rust weer terug, er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Visser: "De zon laat zich af en toe zin en het blijft overwegend droog." De temperaturen blijven met 11 graden wat lager dan de dagen ervoor.

Zondag neemt de kans op regen weer toe. De temperaturen liggen dan rond de 13 tot 14 graden. Begin volgende week houden deze temperaturen aan. Maandag wordt het alleen wel 'nat en somber', vertelt de weerman. Ook is er maandag kans op mist.

"Dinsdag wordt dat allemaal minder", aldus Visser. "Geleidelijk zien we midden volgende week iets meer zon. Maar er is nog steeds kans op regen, met 13 tot 14 graden." Vanaf 22 maart zullen de temperaturen weer dalen.