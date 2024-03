Stay Away-filmpjes zijn verleden tijd: gemeente komt met andere ontmoedigingscampagne

De ontmoedigingsfilmpjes waren onderdeel van een pakket aan maatregelen om de overlast van toerisme in de binnenstad terug te brengen. Britse mannen die online zoektermen als 'cheap hotel Amsterdam' of 'pub crawl Amsterdam' intypten, konden waarschuwingsvideo tegenkomen met daarin de boodschap dat toeristen die overlast veroorzaken een boete of zelfs een nachtje in de cel riskeren. De strategie werd, onder meer in de Britse en Amerikaanse pers, breed uitgemeten.

Maar Mbarki komt nu tot de conclusie dat de filmpjes onvoldoende ontmoedigend werken. Uit eerder onderzoek naar de effecten bleek dat ongeveer een kwart van de potentiële feesttoeristen dankzij de campagne meer op hun gedrag lette vergeleken met de groep toeristen die de campagne niet gezien heeft.

Een daling van het aantal Engelse feesttoeristen is dan ook niet direct terug te zien. "De aantrekkingskracht onder deze groep blijft enorm groot, ook onder deze doelgroep", aldus een woordvoerder van de wethouder.

Website

En dus gaat de campagne op de schop: toeristen moeten voortaan niet meer met video's, maar met een website worden ontmoedigd. Het idee is dat toeristen die op Google bepaalde zoektermen intikken de website bovenaan de zoekresultaten te zien krijgen.

Toeristen die op de site terechtkomen, wordt gevraagd wat de reden van hun mogelijke bezoek aan Amsterdam is. Op de site kunnen bezoekers ook lezen dat er op de Wallen bepaalde beleidsmaatregelen, zoals het blowverbod, gelden.

Wat eerder dit jaar al duidelijk werd, is dat de campagne voortaan niet alleen op Britse mannen gericht is, maar ook op bezoekers uit andere landen, waaronder Nederland. Op dit moment is alleen de Engelse versie van de website in de lucht. De komende maanden komt er ook een versie voor potentiële bezoekers uit Spanje, Italië, Frankrijk en Nederland.

Verschillen

De precieze inhoud van de website verschilt per bezoeker: "De site is opgesteld aan de hand associaties die een betreffende doelgroep heeft met Amsterdam", zegt de woordvoerder. "Voor de Britse overlastgevende toerist zijn dat bijvoorbeeld georganiseerde vrijgezellenparty's. Voor de Franse meer blowen."