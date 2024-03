Fatbiker gewond naar het ziekenhuis na botsing met verkeersbordenbusje

Het ongeluk gebeurde iets na 16.00 uur vanmiddag. Om de bestuurder snel te kunnen behandelen werd onder meer een traumahelikopter ingeschakeld. Het slachtoffer werd enige tijd later met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe hij er precies aan toe is.

De plek van het ongeluk was enige tijd afgezet voor onderzoek van de verkeersongevallen-analyse (VOA).