Hans Teeuwen krijgt in beslag genomen wapen terug van politie

De politie deed dat nadat het wapen - volgens Teeuwen zelf gaat het om een luchtbuks - in een Instagram-video gezien werd. In die video persifleerde Teeuwen burgemeester Femke Halsema. Het vuurwapen is waarschijnlijk een verwijzing naar de onklaar gemaakte revolver die enige tijd in de ambtswoning bewaard werd.

Teeuwen werd sindsdien verdacht van verboden wapenbezit, maar de politie laat nu aan AT5 weten dat die verdenking is ingetrokken en dat de cabaretier niet wordt vervolgd.